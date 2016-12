19:26 - "Non lo capiscono: noi siamo un'altra cosa, un'altra idea politica, un'altra idea dell'economia, un'altra idea della vita. Ma loro non lo capiscono". Lo afferma Beppe Grillo dal palco di piazza San Giovanni, a Roma, durante il comizio di chiusura per l'Europee del M5S. La folla lo interrompe e urla: "Beppe, Beppe". Grillo risponde: "Mi date una carica che potrei girare in camper tutta l'Europa".