Grillo: Ferrara giornalista dell'anno A lui va il premio Stercorario

15:49 - Giuliano Ferrara è il vincitore del sondaggio "giornalista del 2014" lanciato sul blog di Grillo. A proclamare la sua vittoria è il leader del M5S che commenta l'esito via Twitter con un fotomontaggio del direttore de Il Foglio nei panni di uno stercorario, lo scarabeo che si nutre, appunto, di sterco. Sul podio, al secondo posto c'è il vicedirettore del Corriere, Pierluigi Battista, mentre al terzo Corrado Augias, giornalista di Repubblica.

Il sondaggio è stato lanciato sul blog del leader Cinque stelle per determinare quali siano i giornalisti più detestati dagli attivisti del movimento. Alla consultazione hanno partecipato in 16mila e a Giuliano Ferrara sono andate 3.822 "preferenze", cioè il 23,5% dei voti.



Ferrara: "Menefrego" - Il "premiato" ha commentato la notizia con un secco "Me ne frego", scrivendo anche un messaggio su Twitter in cui costruisce una crasi tra i nomi di Grillo e Goebbels: "Gribbels? menefrego".



Grillo: Foglio campione di finanziameni pubblici - Il Foglio, si legge invece sul post che illustra i risultati del "referendum", "è il giornale che l'anno scorso ha ricevuto 1.523.106,65 euro di finanziamenti pubblici per il 2012". Ed ecco la top ten dei giornalisti bocciati dal M5S.



1 - Giuliano Ferrara: 23,5%, 3.822

2 - Pierluigi Battista: 12,2%, 1.983

3 - Corrado Augias: 8,7%, 1.425

4 - Alessandro Sallusti: 7%. 1.136

5 - Michele Santoro: 4,6%. 724

6 - Gad Lerner: 4,1%, 674

7 - Massimo Gramellini: 3,1%, 518

8 - De Benedetti: 3,1%, 517

9 - Maria Novella Oppo: 3,1%, 516

10 - Ezio Mauro: 3%, 490