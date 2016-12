15 luglio 2014 Grillo: "Democrazia a un bivio, basta bugie" M5S a Matteo Renzi: "Ci vediamo giovedì" Il leader del M5S presente a Palazzo Madama per seguire il dibattito sulle riforme. Nel blog la risposta dei grillini all'apertura dei vertici del Nazareno Tweet google 0 Invia ad un amico

08:52 - "Siete a un bivio della democrazia in questo Paese, in questo momento. Lo stiamo vivendo in questo momento e mi piacerebbe che voi foste, una volta nella vita, allineati in una posizione per scardinare il potere subdolo, fatto di menzogne". Lo ha detto Beppe Grillo a Palazzo Madama. "Ci stiamo giocando la democrazia di questo Paese e la gente non ha la percezione di quello che sta succedendo", ha aggiunto. Intanto sul blog il M5S risponde a Renzi.

M5S: "Incontro giovedì alla 14 in streaming" - "Ci vediamo giovedì, alle 14. In streaming, naturalmente". I parlamentari del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, Danilo Toninelli, Paola Carinelli e Vito Petrocelli rispondono alla lettera di Matteo Renzi e dei vertici del Pd e annunciano sul blog di Beppe Grillo un nuovo vertice con il partito di maggioranza. "E' positivo che riprenda il confronto, aspettiamo risposte chiare", si legge nel post. "Speriamo si possa ora procedere celermente verso una conclusione positiva. Tanto più che il Paese ha urgenze diverse e ancora più impellenti", scrivono. "Noi siamo disponibili ad accogliere le vostre esigenze in tema di governabilità e ci auguriamo che ci sia identico atteggiamento da parte vostra ad accogliere le nostre esigenze in materia di rispetto della rappresentatività del Parlamento", affermano. "Notiamo con piacere l’apertura manifestata dalla vostra lettera sul tema della lotta alla corruzione ed in materia di immunità", ribadiscono.



Grillo: "Casaleggio prende le redini del Movimento" - "Casaleggio a settembre prenderà casa a Roma" anche per coordinare "l'indirizzo" generale del Movimento. E' quanto spiega Beppe Grillo ad alcuni senatori del M5S, in un breve pranzo svoltosi nel ristorante di Palazzo Madama e durante il quale Grillo si è soffermato a lungo sulle strategia del M5S.