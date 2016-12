Grillo:decidono condannato e 90enne

14:00 - Ennesimo attacco al Capo dello Stato da parte di Beppe Grillo, che sul suo blog commenta quanto sta accadendo al Quirinale. Oggi al Colle, scrive in vista dell'incontro tra il Capo dello Stato e Berlusconi, "un condannato in via definitiva per truffa fiscale sale dal presidente della Repubblica per discutere il nuovo governo. Incontrerà un signore novantenne e insieme parleranno del tuo futuro". Napolitano è poi paragonato a un "monarca medievale".