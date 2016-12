Grillo contro il Colle: "Vergognoso il vertice tra Napolitano e Berlusconi"

14:11 - "In gran segreto Napolitano ha fatto una cosa vergognosa per tutti gli italiani". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, facendo riferimento all'incontro con Silvio Berlusconi. Il leader del M5S traccia anche una connessione tra episodi di questo tipo e la vicenda dei secessionisti veneti: "Un condannato in via definitiva ha chiesto e ottenuto di essere ricevuto dal presidente della Repubblica. Che messaggio viene dato al Paese?".

"La secessione? Si annulla con la buona politica" - "La secessione si annulla con una buona politica, non solo economica, altrimenti si colpiscono gli effetti trascurando le cause", ha poi scritto. "Gli arresti in Veneto che li si condivida o meno, sottolineano in ogni caso la possibilità che parti dello Stato italiano non trovino più ragioni per farne parte. Per evitare la secessione bisognerebbe dare dei motivi ai cittadini italiani per sentirsi orgogliosi di esserlo", ha spiegato.



"Ieri - ha ribadito - un condannato in via definitiva ha chiesto e ottenuto di essere ricevuto dal presidente della Repubblica. Che messaggio viene dato al Paese? E questo sarebbe possibile in Gran Bretagna, Germania o Francia, o anche in Italia con Pertini o Ciampi? La risposta è ovviamente no". "Per combattere la secessione - ha concluso - occorrono esempi istituzionali e leggi contro la corruzione, il conflitto di interessi, contro gli sprechi della politica (sempre intoccabili come il finanziamento pubblico ai partiti)".



Grillo visita il sito archeologico di Pompei - Beppe Grillo si è recato in visita al sito archeologico di Pompei. Il leader del M5S ha lasciato l'albergo sul lungomare di Napoli che lo ospita per recarsi nella città vesuviana e ha cominciato una visita degli scavi. Grillo ha poi postato su Facebook una foto del sito con la scritta: "Sono a Pompei, vi abbraccio tutti".



E Verdini va a Palazzo Chigi - Nonostante in questi giorni Fi avesse smentito un incontro con il premier, Denis Verdini, senatore e coordinatore di Forza Italia, si è recato a Palazzo Chigi per incontrare Matteo Renzi.