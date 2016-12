Grillo: "Colle gestisce dittatura"

11:44 - Nuovo affondo di Beppe Grillo che torna a scagliarsi contro la politica italiana. "Un Parlamento di non eletti, un presidente del Consiglio non eletto, con Napolitano che gestisce la roba che arriva dalla Troika" rappresenta una "vera dittatura", ha infatti detto il leader del M5S. Commentando l'Italicum, ha aggiunto: "Hanno fatto una legge, il pregiudicatellum, per non fare entrare noi, ma al ballottaggio andremo noi e per questo non la faranno mai".