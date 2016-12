Grillo cambia marcia e 'calma' i suoi: "Accarezzateli, tanto sono già morti"

20:52 - Gli animi pentastellati si sono scaldati. Forse troppo. Conviene raffreddare i bollenti spiriti. Ecco perché Beppe Grillo è piombato a Roma. Per calmare tutti. "Accarezzateli, fategli capire che tanto sono morti": così Grillo si è rivolto ai suoi, riferendosi ovviamente ai "vecchi politici" e ai "vecchi partiti". Questa è stata una settimana persino esagerata: dall'impeachment di Napolitano agli attacchi alla Boldrini, dalla bagarre in Parlamento alle commissioni occupate per finire alle ingiurie alle istituzioni. La lezioni di tattica è stata questa: "Sorridete, calmatevi, vi vogliono incastrare. Si sta nelle aule e si discute, loro non sono abituati all'esistenza di un'opposizione".



Il Capo dello Stato sta mantenendo la calma: "Sono sereno per me, ma preoccupato per il Parlamento". Enrico Letta, invece, alza la voce: "Si è tollerato troppo". E il premier promette che il governo "reagirà nettamente" a difesa della democrazia e delle regole, perché quello che sta accadendo "è grave, profondamente sbagliato, una provocazione bella e buona".



La giornata di venerdì ha subito preso una brutta piega quando il leader M5s ha lanciato l'hastag "Boldriniacasa" twittando: "Ha tradito il suo mandato. Giovedì 29 gennaio è morta la democrazia". Il Presidente della Camera ha subito reagito: "Atti intollerabili, non accetterò altri episodi simili, non è questo il modo di fare opposizione. Le intimidazioni e le violenze contrastano con i regolamenti e con la Costituzione".



Più tardi - con Grillo già a Roma a raddrizzare la barra ma senza pentimenti e a dire "niente Aventino" - il premier Enrico Letta ha battuto sullo stesso tasto della Boldrini. "L'attacco alle istituzioni del M5S segna la volontà di prendere una strada antidemocratica, perché la democrazia si basa sul principio di maggioranza e di rispetto delle regole con le quali le opposizioni possono legittimamente impedire di approvare provvedimenti, ma non il funzionamento delle istituzioni".



Il consiglio dei ministri ha espresso unanime solidarietà ai Presidenti della Repubblica e della Camera, e Letta avverte: "C'è stato un livello di tolleranza fino ad oggi eccessivo rispetto a modalità totalmente al di fuori delle regole che fanno funzionare la democrazia costituzionalmente garantita nel nostro Paese. Il governo reagirà nettamente a queste provocazioni che fanno male al Paese". Alza la voce, il premier, con la valigia già in mano per la missione in Emirati, Qatar e Kuwait. "Io vado a Dubai e ad Abu Dabi per cercare di attrarre investimenti e per cercare di risolvere da lì, per esempio, la questione Alitalia. Ma mi spiegate come i miei interlocutori possano considerare affidabile un Paese in cui il Parlamento è oggetto delle corride e della violenza prevaricatrice di questi giorni?".



I grillini però non dintendono demordere. Manlio Di Stefano: "Boldrini è una donna senza qualità". Alessio Villarosa: "Certe cose si facevano durante il fascismo ed i partigiani hanno fatto molto di più". Massimo De Rosa, indagato dalla Procura di Roma per le accuse sessiste alle deputate Pd: "Ho detto quello che pensano tutti gli italiani".