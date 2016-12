14:19 - Un "pover'uomo che non crede nemmeno più in quello che dice". Non si è fatta attendere la risposta di Beppe Grillo a Silvio Berlusconi dopo le accuse del leader di Forza Italia che gli ha dato dell'assassino e dell'evasore. "Sta zampettando da una televisione all'altra per salvare le sue aziende, non gli elettori", aggiunge il leader del Movimento 5 Stelle.