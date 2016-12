Grillo: "Becchi non ci rappresenta" Il costituzionalista: "Tolgo il disturbo"

12:24 - Rottura definitiva tra Beppe Grillo e Paolo Becchi. Il leader del Movimento 5 Stelle ha "scomunicato" il costituzionalista di riferimento del suo partito, autore anche di numerosi interventi sul blog dell'ex comico. "Non rappresenta in alcun modo il Movimento 5 Stelle e i suoi interventi sono a puro titolo personale", scrive Grillo su Twitter. "Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere. Tolgo il disturbo", replica Becchi.

Non è la prima volta che Grillo e Becchi si scontrano. Le prime tensioni risalgono al maggio del 2013. Il costituzionalista criticò aspramente la nomina di Fabrizio Saccomanni al ministero dell'Economia: "Se qualcuno tra qualche mese prende i fucili non lamentiamoci, abbiamo messo un altro banchiere all'Economia", disse Becchi.



Grillo e i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle presero immediatamente le distanze: "Non ci riconosciamo in quelle parole", dichiararono all'unisono.