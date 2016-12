Grillo attacca Philippe Daverio: è lui il "giornalista del giorno" sul blog M5S

13:26 - E' Philippe Daverio il "giornalista del giorno" finito nel mirino dei Cinque Stelle. Il Movimento, infatti, non avrebbe gradito le parole espresse del noto critico d'arte durante la trasmissione di Lilli Gruber. "Continua il percorso inarrestabile verso la trashologia. Grillo già un po' mi spaventa - aveva detto Daverio -. Quello che veramente mi inquieta è il socio, quello travestito da cieco di Sorrento, quello con gli occhialini scuri: Casaleggio".

Come già accaduto con il post sul presidente della Camera, Laura Boldrini, i commenti dei grillini non mancano. "Che tristezza certa stampa, le generalizzazioni sono sempre sbagliare, non ha più argomenti seri per contrastare l'avanzata a tutto campo del M5S", si legge. O ancora: "Qualcuno sa dove solitamente scrive questo bel tipo? Così, tanto per saperlo. In ogni caso è da evitare accuratamente. E la lista si allunga..."



"Italicum incostituzionale, ma Napolitano lo firmerà" - "Il Pregiudicatellum è ancora più incostituzionale del Porcellum". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog in merito alla riforma della legge elettorale. L'Italicum, aggiunge il leader del M5S, "non dovrebbe essere quindi firmato dal Presidente della Repubblica che è garante della Costituzione, ma con tutta probabilità firmerà alla veloce. Scommettiamo?". "Il Pregiudicatellum è in gestazione da mesi. Unico obiettivo: impedire al M5S di poter vincere le elezioni e scoperchiare le porcherie di decenni di inciuci", conclude.