Grillo accusa: "Renzi è finto e mente Napolitano vada a Cesano Boscone"

20:28 - "Renzi è finto, dentro ha un odio moderato" perché "solo così può arrivare a dire le cose che dice e non farlo". L'accusa viene da Beppe Grillo, intervenuto sul premier in un'intervista. "Queste parole - riprende il leader del Movimento 5 Stelle - stanno distruggendo il Paese in modo moderato". E continua: "Le persone come lui soffrono di alessitimia, un disturbo della personalità che non ti permette di avere un certo appeal che vorresti".

Si tratta di una malattia che porta, dice il comico a SkyTg24, "all'incapacità di riconoscere le emozioni dentro di te e negli altri". Grillo parla poi dell'appuntamento elettorale del 25 maggio e dice: "Se vinciamo le Europee bisogna andare a votare per le politiche. Questo Parlamento è illegittimo e anti-costituzionale".



"Napolitano? Vada con Berlusconi a Cesano Boscone" - Mentre, sul Capo dello Stato, afferma: "Vogliamo che Napolitano se ne vada, se ne deve andare a Cesano Boscone", come "lo psiconano", termine con cui Grillo indica Berlusconi.



"Lo Stato riprenda il controllo" - Inoltre, sul caso di Alitalia commenta: "E' buona l'alleanza con Etihad? Non lo so. E' buona l'alleanza di Mps con il Fondo Blackrock? Non lo so. E' buona cedere la dorsale di Telecom a uno straniero? C'è uno Stato che non controlla più niente. Lo Stato riprenda il controllo".



"Io come Hitler? Hanno solo paura" - E sui paragoni a Hitler replica: "Mi confrontano al Fuhrer? Passo da fascista o nazista perché hanno paura, anche perché "sanno che" il M5S "fa quel che dice".



Il leader del M5S ne ha anche per De Benedetti. "Dice che sono un fascistello, ma il fascistello è lui". Secondo Grillo le critiche di De Benedetti dipendono dal fatto che "noi abbiamo detto che i finanziamenti occulti alle sue aziende sono finite". Infine, ha pure affermato che il caso di vittoria alle elezioni di M5s "faremo una indagine fiscale sul suo conto".