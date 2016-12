Grillo:abbiamo vinto,ma no vendetta

21:45 - "Abbiamo già vinto ma non abbiamo bisogno di vendetta". Lo ha detto Beppe Grillo nel corso del suo comizio a Milano. Per il leader del M5S "quella che noi esprimiamo è rabbia buona". "Faremo come Roosevelt, andremo al governo con il 58%. Il 31-32% non ci basta perché è una rivoluzione", ha poi aggiunto attaccando di nuovo Renzi e gli altri politici: "L'ebetino sparirà e spariranno tutti perché non sono niente, sono solo persone mediocri".