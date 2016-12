Grillo:"Abbiamo perso ma siamo lì"

14:37 - "Abbiamo perso ma siamo lì. E abbiamo il tempo dalla nostra". All'indomani della secca sconfitta alle Europee, Beppe Grillo non nasconde il suo dispiacere per i risultati del M5S: "Quest'Italia è formata da pensionati che forse non hanno voglia di cambiare". Poi rassicura i militanti: "Non scoraggiatevi, certo che andiamo avanti. Faremo opposizione sempre di più, sempre meglio e cercheremo di rallentare lo spolpamento di questo Paese".