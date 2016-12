Grillo a Schulz: M5S è un uragano

18:35 - "Il krapò Schulz ha detto che Beppe Grillo è soltanto vento. In parte è vero. Il M5S è un vento del sud che sta per arrivare a Bruxelles. Il krapò di Renzie si tenga forte perché potrebbe essere un uragano". Così il leader del Movimento sul suo blog risponde alle critiche del candidato per il Pse alla presidenza della Commissione europea, che aveva paragonato Grillo a Stalin e Chavez.

"Schulz - aggiunge Grillo - sta facendo campagna elettorale permanente per un partito di un altro Paese insultando con il suo linguaggio milioni di italiani che hanno votato il M5S. Berlusconi non aveva tutti i torti a chiamarlo kapò anche se assomiglia di più a un krapò, nel senso di crapùn, crapa dura con il chiodo sull'elmetto, che non tiene vergogna a sparare cazzate".