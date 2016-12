20 maggio 2014 Grillo a Montecitorio per il "restitution day" M5S srotolano assegno gigante da 5,5 mln I soldi sono destinati al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Tweet google 0 Invia ad un amico

15:16 - Sono 5,5 i milioni di euro che i Cinque Stelle hanno restituito come fondi non spesi dagli stipendi per la loro attività di deputati e senatori. Al "restitution day", che si è svolto in Piazza Montecitorio, ha partecipato anche il leader del Movimento, Beppe Grillo. I parlamentari M5S hanno srotolato un grande assegno intestato al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.