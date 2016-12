Grasso: voto Consulta-Csm sia domani Elezione non può bloccare le Camere

13:49 - "Spero che domani si trovi una soluzione altrimenti il problema diventa ancora più grave". Lo dice il presidente del Senato, Pietro Grasso, sulla vicenda dell'elezione dei membri della Corte costituzionale e del Csm. Grasso non entra nel merito delle candidature "perché non partecipo alle scelte nella votazione", ha ribadito, ma sottolinea che "si è tentato di andare veloci e a oltranza". Bisogna "continuare su questa strada".

Il presidente del Senato sottolinea l'importanza di non perdere tempo: "Abbiamo bisogno di riprendere i lavori parlamentari in quanto le due camere non si possono fermare perché non si trovano degli accordi e delle intese". "Ci sono - ha aggiunto - impegni urgenti da prendere per il paese e non si possono rallentare in questo modo i lavori del Parlamento". Infine un accenno, nel merito, alla riforma della Giustizia: "E' una cosa importante ed è una priorità per favorire anche gli investimenti e il riconoscimento del diritto perché in Italia il corso della giustizia civile è più lungo rispetto ad altri paesi".



Forza Italia punta su Donato Bruno alla Consulta - Dopo il ritiro di Antonio Catricalà, Forza Italia punta su Donato Bruno alla Consulta. Gli uomini di Silvio Berlusconi, riuniti ad Arcore, avrebbero così deciso, in maniera unanime, di candidare l'avvocato Fi. Ciò vorrebbe dire che già lunedì si potrebbe sbloccare la situazione, consentendo al Parlamento riunito in seduta comune di votare per Bruno, in quota centrodestra, e Luciano Violante per il centrosinistra.