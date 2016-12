11:13 - Per Pietro Grasso il programma di riforme deve portare dei cambiamenti sostanziali e non limitarsi a operazioni di facciata. "Se il processo di riforma che ci apprestiamo ad avviare in Parlamento fosse guidato dall'intento di compiacere superficialmente l'opinione pubblica senza affrontare i problemi in chiave organica, si consumerebbe un tradimento del Paese e dei cittadini", ha detto infatti il presidente del Senato.