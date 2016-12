Grasso:niente ritardi sulle riforme

09:48 - Su riforme importanti per il Paese, come "quella del mercato del lavoro e quella della Pubblica amministrazione", "non possiamo permetterci ulteriori ritardi". A dirlo è il presidente del Senato, Pietro Grasso, il quale indica anche come "parallelamente dovrà proseguire il cammino della legge elettorale già approvato alla Camera". E sulla crescita spiega che "l'Italia deve tornare a sognare e la politica deve dare il suo contributo".