14:27 - Alcuni senatori del centrodestra stanno mettendo a punto una mozione di censura nei confronti del presidente di Palazzo Madama, Pietro Grasso, come si apprende in ambienti legati a Forza Italia. Nel mirino c'è la decisione di far costituire l'Aula come parte civile nel processo contro Silvio Berlusconi sulla compravendita dei parlamentari.