21:01 - Giorgio Napolitano "ha dato voce ai problemi degli italiani. Ha dimostrato di essere il punto di riferimento per tanti e di avere in mano il timone in questo difficile momento politico". Lo dice il presidente del Senato Pietro Grasso. "L'anno che comincia deve essere un anno di svolta per le riforme", ha aggiunto sferzando poi il governo: "E' responsabile raggiungere al più presto un accordo politico".