Governo, sinistra Pd incalza Renzi

14:12 - In vista della direzione del Pd in agenda per giovedì, la sinistra del partito torna a incalzare il segretario, Matteo Renzi. In un vertice, i deputati "cuperliani" hanno fatto il punto ed espresso l'intenzione di chiedere risposte in particolare sulla riforma della legge elettorale, bocciando l'accordo con Berlusconi. E un bersaniano spiega che "il governo non può essere sostenuto dalla minoranza Pd. O Renzi si riconosce nel governo o non va avanti".