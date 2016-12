Matteo Renzi ha ricevuto dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, l'incarico di formare il nuovo governo. Il segretario del Partito democratico ha accettato con riserva, come da prassi. Al termine del colloquio, Renzi ha svelato la sua agenda: "A febbraio riforme elettorale e costituzionale, a marzo il Lavoro, ad aprile la Pubblica amministrazione, a maggio il Fisco. Avanti fino al 2018". Martedì al via le consultazioni.

"Siccome la parola 'disponibili' è diventata sinonimo di abitudini inqualificabili" e dunque "noi siamo indisponibili. Questo governo ha la stessa forma di coalizione dei due precedenti, siamo indisponibili a partecipare o a contribuire alla nascita di un governo che si fondi sul compromesso tra parti di centro sinistra e destra. Per noi le larghe intese complete o miniaturizzate sono una parte del problema del Paese, non una risposta". Così Nichi Vendola, leader di Sel, al termine delle consultazioni con il premier incaricato, Matteo Renzi.

21:05 Domani e mercoledì le consultazioni

Iniziano domattina alle 10 con Centro Democratico per concludersi mercoledì a mezzogiorno con la delegazione del Partito Democratico le consultazioni del presidente del consiglio incaricato, Matteo Renzi. Le consultazioni si terranno presso la Sala del Cavaliere della Camera dei deputati (M5S farà conoscere la sua disponibilità a partecipare soltanto dopo una assemblea di gruppo).

19:55 Il giorno di Matteo Renzi

19:53 Renzi, l'ultimo giorno da sindaco di Firenze

18:03 Renzi: politica non è sporca

"Fare politica non è qualcosa di sporco, di brutto o da evitare". Lo ha detto in consiglio comunale il premier incaricato e sindaco di Firenze Matteo Renzi per il quale, fare politica, "è corrispondere ai sogni delle persone".

18:00 Fitch: outlook Italia ancora negativo

Per Fitch l'outlook per l'Italia rimane negativo e la crescita potenziale resta debole. Matteo Renzi, aggiunge Fitch, "avrà probabilmente le stesse difficoltà del suo predecessore nel fare le riforme che rilancerebbero la crescita e la competitività economica italiana". Leggi l'articolo

17:42 L'Osservatore Romano: "Programma Renzi ambizioso"

L'organo di stampa ufficiale del Vaticano, l'Osservatore Romano, promuove Matteo Renzi: "Il suo programma di governo è ambizioso e dettagliato. E Renzi, fatto certo non usuale nella politica italiana, si assume tutta la responsabilità mettendo sul tavolo il suo coraggio e tutte le sue energie".

17:19 Firenze, Renzi nomina Nardella nuovo vicesindaco

Accolto da un lungo applauso, ma anche da qualche contestatore, Matteo Renzi ha preso la parola nella sede del Consiglio comunale di Firenze per nominare il parlamentare Dario Nardella come nuovo vicesindaco. Nardella prende il posto di Stefania Saccardi, che passa alla Regione come vicepresidente. Ma non si tratta di un'investitura: "Non mi sono scelto il successore, lo scelgono i cittadini. Il sindaco che uscirà dalle elezioni sarà il sindaco di tutta Firenze", ha detto Renzi.

17:04 Blair promuove Renzi: "L'Europa lo sostenga"

L'ex premier britannico, Tony Blair, lancia un appello al Vecchio continente: "L'Europa ha bisogno che l'Italia assuma il ruolo che le compete e i leader europei dovrebbero sostenere compatti Matteo mentre si assume la responsabilità per il futuro del suo Paese". Blair promuove poi il sindaco di Firenze: "Le sfide sono assolutamente formidabili, ma Matteo ha il dinamismo, la creatività e la forza per farcela, con la combinazione di realismo e idealismo necessari per i tempi che viviamo".

16:29 Renzi arrivato a Palazzo Vecchio

Matteo Renzi è arrivato a Palazzo Vecchio, a Firenze. Sceso dall'auto ha salutato i giornalisti e la folla che lo ha accolto. Il premier incaricato è entrato dall'ingresso di via dei Leoni, mentre dal lato di via dei Gondi, altro ingresso della sede del comune, è in corso una manifestazione dei dipendenti dell'Unione sindacale di base. I manifestanti sono entrati nell'atrio del palazzo, con fischi e urla, ma non hanno incrociato il sindaco.

16:06 Renzi arrivato a Firenze, bagno di folla

Strette di mano, saluti e foto, all'arrivo a Firenze per Matteo Renzi. Un vero e proprio bagno di folla per il premier incaricato che non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai giornalisti. Anzi, Renzi è apparso alquanto infastidito da telecamere e microfoni: "Qua siamo a Firenze - ha detto ad un tratto il sindaco toscano - non siamo abituati. Lasciateci andare". Renzi è poi salito in auto per raggiungere Palazzo Vecchio per quello che potrebbe essere il suo ultimo Consiglio comunale da sindaco.

16:02 Squinzi: "Incarico a Renzi? Si commenta da solo"

"L'incarico a Renzi? Si commenta da solo, è una notizia vecchia". Così il leader i Confindustria, Giorgio Squinzi, ha risposto ai cronisti prima di incontrare gli industriali a Palermo.

14:50 Governo, Renzi: "Con energia e coraggio"

"Con tutta l'energia e il coraggio che abbiamo. La volta buona". Lo scrive il premier incaricato, Matteo Renzi, su Twitter.

13:51 Concluso incontro con Grasso, Renzi lascia il Senato

Il premier incaricato, Matteo Renzi, ha lasciato Palazzo Madama al termine del colloquio con il presidente del Senato, Pietro Grasso.