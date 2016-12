14:01 - Il segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, è da poco arrivato alla sede del Pd in Largo del Nazareno a Roma. Entrando da uno degli ingressi secondari dell'edificio, non ha risposto alle domande dei cronisti e, prima di varcare la soglia, è stato anche bloccato per qualche secondo da un gruppo di lavoratori ex Lsu che stanno protestando da questa mattina.