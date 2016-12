15:50 - "Avremmo preferito" la conferma del ministro Mauro. "Non abbiamo il vincolo di dover votare la fiducia a prescindere". Lo ha detto Andrea Olivero (Popolari per l'Italia) a Tgcom24. "Saremo ancora più rigorosi sul programma: se dovessero mancare quegli elementi che abbiamo chiesto, ne trarremo le conseguenze. Il gruppo ne discuterà lunedì e decideremo", ha aggiunto. "La minaccia del voto non ci preoccupa per nulla".