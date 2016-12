00:11 - Giorgio Napolitano ha convocato per oggi alle 10.30 al Quirinale, Matteo Renzi. Il segretario del Pd ha trascorso la domenica nella sua casa di Pontassieve, poi è andato a Roma. Scintille tra Forza Italia e Ncd. "Berlusconi è circondato da troppi inutili idioti", ha detto Angelino Alfano alla convention degli amministratori locali del partito. "Alfano si guardi quando lo dice", ribatte il consigliere politico di FI, Giovanni Toti.

Ma la corsa del leader Pd verso Palazzo Chigi è piena di ostacoli: Angelino Alfano non ha alcuna intenzione di dare per scontato il sostegno di Ncd all'esecutivo e pone una serie di paletti. E, al tempo stesso, Renzi non riesce, nella composizione della squadra, a convincere personalità, come l'a.d. di Luxottica Andrea Guerra, che potrebbero incarnare la svolta innovativa a cui punta il sindaco di Firenze.



Tempi non rapidissimi - Renzi è consapevole che la quadra per formare il governo non è semplice. E ha messo in conto che rispetto alle consultazioni-lampo che aveva in mente servirà un maggior approfondimento. "Ci servirà qualche giorno", ammette la fedelissima Maria Elena Boschi mentre da Firenze filtra che il premier incaricato potrebbe avviare le consultazioni da martedì, intenzionato lunedì a riunire la sua ultima giunta a Firenze.



Lo scoglio Alfano - Il primo degli scogli del segretario Pd è il principale socio di maggioranza, Angelino Alfano. I due, in contatto da giorni anche via sms, avevano in programma di vedersi in serata, al rientro di Renzi a Roma. Ma il faccia a faccia, messo in dubbio dai rispettivi collaboratori, resta avvolto dal mistero. Meno, però, sono i motivi del braccio di ferro tra Renzi e il leader Ncd. Alfano sa che la presenza di Ncd è "decisiva" per la nascita del governo: senza i numeri, soprattutto dei suoi senatori, l'esecutivo Renzi non riesce a nascere a meno di una nuova svolta del rottamatore con un'apertura verso Forza Italia, possibilità che però viene smentita nettamente dal Pd.



Le richieste del Ncd - Perciò l'ex delfino di Berlusconi è determinato ad alzare la posta per il suo via libera: oltre a chiedere la riconferma sua, di Maurizio Lupi e di Beatrice Lorenzin negli stessi ministeri, vuole chiarezza nel perimetro della maggioranza del nuovo governo. Alfano soffre le "due maggioranze", una con Ncd per il governo e l'altra con Fi per le riforme che Renzi è determinato a confermare. E vuole garanzie, a quanto si apprende, almeno sul fatto che la legge elettorale entrerà in vigore solo dopo la riforma del Senato, temendo che ad un certo punto, incassata la riforma del voto, il leader Pd e il Cavaliere si accordino per la fine della legislatura.



Richieste e pretese che sembrano non preoccupare più di tanto i renziani. "Alfano non è il problema", spiegano ambienti vicini al sindaco di Firenze, aggiungendo, più a scopo di minaccia, che se Renzi non riuscisse a fare nascere il governo "vuol dire che si andrà alle urne". Insomma tra i due, sostengono fonti dem, chi ha il coltello dalla parte del manico è il premier in pectore e quindi, aggiungono, "un accordo si troverà", lasciando intendere che Renzi non ha intenzione di fare le barricate per impedire ad Alfano di restare al Viminale.



Il rebus dei ministri - Quello che in realtà preoccupa di più, in queste ore, i fedelissimi del sindaco è la squadra di governo. Il "no" dell'a.d. di Luxottica Andrea Guerra lascia l'amaro in bocca a Renzi che punta su personalita' vincenti per la sua "rivoluzione radicale". Sondaggi sui candidati preferiti sono in corso a 360 gradi e in questo sono impegnati sia personalmente Renzi sia i suoi, come Dario Nardella e Graziano Delrio. Il segretario Pd, anche per ridare entusiasmo al popolo dem sotto shock per la sfiducia a Enrico Letta, vorrebbe Romano Prodi al Tesoro. Gli ambasciatori hanno cercato di convincere il fondatore dell'Ulivo che a via XX Settembre è fondamentale un politico con lo spessore dell'ex premier ma Prodi, nonostante gli incoraggiamenti a rischiare rivolti a Renzi, non sarebbe intenzionato a tornare in politica.