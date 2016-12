Governo, Letta: "Vedrò Napolitano" Renzi: "Benissimo, era ora. Aspetto"

20:58 - "C'è l'impegno per sbloccare la situazione della politica italiana. Ho fiducia nei vertici del Pd". Così Enrico Letta, assicura da Sochi che prenderà iniziative per superare l'impasse politico. "Assumerò un impegno dopo la consultazione con il Capo dello stato", spiega. Letta esclude "paralleli" tra le staffette dei tedofori e quelle politiche: "nessun parallelo, mi sono preso 24 ore di ossigenazione, il clima e' perfetto, ottimo"

Sempre da Casa Italia a Sochi, Letta torna sulla sua presenza ai Giochi: "Noi siamo il paese dell'unità - dice - e ci riconosciamo in questi valori e nella lotta a ogni forma di discriminazione. Siamo qui con tutto ciò che ruota intorno al tricolore - ha detto il premier a Casa Italia - e alla bandiera europea. Era importante esserci".



Renzi: "Letta da Napolitano, era l'ora"

"Benissimo, era ora. Adesso non ci rimane che aspettare" la settimana prossima, così Matteo Renzi, al suo arrivo a Sassari, commentando l'annuncio del premier Enrico Letta che ha preso l'impegno di "sbloccare la situazione della politica italiana" dopo la consultazione con Napolitano prevista per la settimana prossima.



"L'Italia è a un bivio, si decida" - Renzi è poi intervenuto alla convention di Cagliari per sostenere il candidato del centrosinistra alle regionali del 16 febbraio, Francesco Pigliaru, e ha detto: "La nostra Italia, come la Sardegna, ha quattro frecce inserite. siamo a un bivio: sta a voi levare le frecce e decidere se parcheggiare o rimetterci in moto". E sull'ipotesi rimpasto: "Quando sento parlare di rimpasto, prendo e scappo e mi rinchiudo nelle cose concrete".