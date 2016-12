Governo,il Pd:"Serve accelerazione"

15:30 - "Ci sono tutte le condizioni per continuare a lavorare insieme a Letta, ma a patto che ci sia un'accelerazione". Maria Elena Boschi, responsabile per le riforme della nuova segreteria del Pd guidata da Matteo Renzi, chiede un cambio di passo all'esecutivo. "E' bassa la possibilità che si vada a votare: credo davvero che si riuscirà a mettere in campo le riforme. Rimpasto? Non è all'ordine del giorno, non chiediamo nuove poltrone", aggiunge.