21:42 - La prima giornata di consultazioni "è andata bene. Stiamo lavorando sul programma", che "sarà pronto per il fine settimana". Lo ha detto Graziano Delrio lasciando la Camera dei Deputati. "Stiamo raccogliendo le idee per fare una cosa seria, condivisa: vogliamo che tutte le forze prendano impegni con gli italiani. Ma non sarà una crisi lunga come quella tedesca".