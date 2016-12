Governo,concluse le consultazioni Napolitano: "Ora serve serenità"

Concluse le consultazioni al Quirinale. Giorgio Napolitano probabilmente conferirà un incarico a Matteo Renzi tra domani e lunedì. Mentre impazza il toto-ministri, Sel dice no al sindaco di Firenze. Lega e M5s non saliranno al Colle. Nel pomeriggio è stato il turno di Forza Italia guidato da Silvio Berlusconi, che ha detto: "Faremo opposizione responsabile, valuteremo i contenuti". Poi il Pd ma senza Renzi, che lavora alla squadra di governo.

20:03 Napolitano "Più tempo al premier incaricato"

"Ho ritenuto di dover dare la massima rapidità alle consultazioni per poi dare spazio e serenità per il lavori successivi", così il premier incaricato "avrà tutto il tempo necessario per i suoi approfondimenti e interventi". Lo ha detto il presidente Napolitano al Quirinale.

20:02 Napolitano: tutte le delegazioni impegnate contro crisi

"Tutte le delegazioni sono impegnate per risolvere la crisi". Lo ha affermato Giorgio Napolitano al termine delle Consultazioni, aggiungendo: "I problemi del Pease saranno messi al centro da chi avrà l'incarico del nuovo esecutivo". "Giornata interessante e ricca di stimoli per aiutarmi a decidere", ha concluso.

19:39 Prodi: a Renzi gli faccio gli auguri

"E' un cambiamento. Lo sto guardando con molta attenzione, con molta curiosità. Sono obbligato e lo faccio molto volentieri, gli faccio tanti auguri, ecco". "Si parla del nuovo che avanza. Come deve essere il nuovo? Il nuovo non è mica una questione di età. Il nuovo è sapere cosa succede al mondo. Il nuovo è capire che non è più un gioco di province, il nostro. E' una sfida mortale". Così Romano Prodi commenta la crisi di governo.

19:31 Zanda: "Totale disponibilità a Renzi"

"Totale disponibilità al governo". Lo ha assicurato Luigi Zanda al presidente della Repubblica. "Abbiamo riferito la posizione del Pd in questa delicata crisi e riferito l'esito della direzione che come sapete si è aperta con un ringraziamento sentito a Letta per il suo lavoro positivo. Ora c'è un impegno forte per un governo che completi la legislatura e verso il 2018", ha spiegato. Il Pd pensa che per superare la difficile situazione del Paese sia necessario che il Pd metta a disposizione tutta la sua forza politica a cominciare dalla persona del segretario che abbiamo indicato al Presidente della Repubblica come premier", ha concluso.

19:24 Berlusconi: manteniamo gli accordi per le riforme

"Manteniamo gli accordi sulla legge elettorale e sulle riforme mentre sul governo interverremo affinché si avvi sulla strada della riduzione dei mali che opprimono cittadini, cioè oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria", ha spiegato Silvio Berlusconi. "Per quanto riguarda l'Europa inviteremo il governo ad avere una posizione ferma per imboccare la strada della ripresa e dello sviluppo", ha concluso.

19:21 Guerini (Pd): nessuna trattativa con Fi

"Non ci sono contatti o trattative in corso tra il Pd e Fi sul tema della composizione del governo. Una cosa e' il piano delle riforme istituzionali su cui abbiamo avviato un cammino comune, altro è il piano del nuovo governo su cui il Pd non ha coinvolto vertici o esponenti di Fi". Così il portavoce della segreteria Pd, Lorenzo Guerini.

19:11 Berlusconi: stupore per crisi di governo

"Abbiamo espresso stupore e preoccupazione al Capo dello Stato per questa crisi nata fuori dal Parlamento". Lo ha detto Silvio Berlusconi dopo le consultazioni con Napolitano. "Noi faremo opposizione responsabile e giudicheremo i contenuti delle leggi", ha spiegato.

18:52 Matteo Renzi domani a Roma

Matteo Renzi sarà domani a Roma per le consultazioni.

18:36 Vendola: appoggio a Renzi fantapolitica

L'ipotesi di sostegno a un governo Renzi è puramente fantapolitica". Lo ha affermato Nichi Vendola dopo le consultazioni con il Capo dello Stato. "Abbiamo rappresentato al presidente delle Repubblica il nostro giudizio negativo sul modo usato per sfrattare l'inquilino di palazzo Chigi", ha spiegato. Il leader di Sel ha espresso anche la sua critica nei confronti dell'agenda politica del sindaco di Firenze. "L'iniziativa di Renzi ha prodotto uno spostamento a destra con la resurrezione di Berlusconi", ha poi ribadito.

18:29 Berlusconi arrivato al Quirinale

Silvio Berlusconi è arrivato al Quirinale in attesa di consultare Giorgio Napolitano.

18:25 Dellai: per fare bene serve tempo

"Noi prendiamo in parola" Matteo Renzi, se si deve fare "un governo di legislatura bisogna che i contenuti siano definiti in maniera molto precisa e per fare questo serve il tempo necessario e questa esigenza abbiamo rappresentato al capo dello Stato". Lo ha detto Lorenzo Dellai a nome dei popolari per l'Italia. Dellai, che era accompagnato da Lucio Romano e Lorenzo Cesa, ha assicurato che dal suo gruppo ci sara' un "atteggiamento di grande responsabilità" anche se si "riservano di decidere dopo aver conosciuto il profilo, la composizione e il programma" del nuovo governo. Dellai infine ha espresso la sua "fortissima preoccupazione" per "il clima di scontro che ha come principale obiettivo, non a caso, la figura del presidente della Repubblica e il suo ruolo di equilibrio".

18:24 Schifani: sia un governo di emergenza

"Ci sta a cuore ribadire come la nuova esperienza sarebbe straordinaria, un governo di emergenza e non politico. Dovremo attentamente valutare la possibilità di condivisione di punti programmatici provenienti da coalizioni e aree completamente diverse e contrapposte". Così Renato Schifani (Ncd) ai cronisti a margine del convegno degli amministratori locali del partito. "Dobbiamo iniziare ancora il cammino del confronto" aggiunge Schifani.

18:10 Franceschini: trattativa su senatori Fi surreale

"Leggo parole a me attribuite rispetto ad una presunta trattativa con alcuni senatori di Forza Italia. Frasi che non ho mai pronunciato e che sono riferite ad una cosa di cui non so assolutamente nulla e che mi pare comunque prima di fondamento e surreale". Così Dario Franceschini, contattato telefonicamente, smentisce l'ipotesi di accordi tra Pd e Fi per un passaggio di senatori Fi in un gruppo autonomo per sostenere il governo Renzi.

18:09 Giannini (Sc): "Ci aspettiamo discontinuità"

"Ci aspettiamo discontinuità rispetto al precedente governo che ha peccato di immobilismo". Lo afferma il segretario di Sc Giannini dopo le consultazioni con Napolitano. "Ci aspettiamo un contratto di coalizione con tempi e temi sociali da affrontare, questa è una condizione molto importante", ha spiegato. "I temi principali devono essere lavoro, tasse e famiglia", dichiara. "Ci auguriamo quindi una ripartenza con slancio", conclude.

17:56 Lupi: non sarà Berlusconi a decidere le alleanze

"Saremo noi a decidere se e quando questo centrodestra potrà vincere, con una presunzione, che avremo un voto in più di Forza Italia. Non sara' Berlusconi a decidere". Lo afferma Maurizio Lupi ai cronisti a margine del convegno degli amministratori locali di Ncd.