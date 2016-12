Gori sindaco, la Parodi festeggia con lo stesso abito di Michelle Obama

15:41 - Per aspettare il risultato del ballottaggio per le elezioni a sindaco a Bergamo Cristina Parodi - moglie di Giorgio Gori - ha scelto un vestito uguale a quello che Michelle indossava nella foto postata dallo staff presidenziale per festeggiare la rielezione di Barack Obama. Più di qualcuno se ne è accorto, anche perché l'immagine del presidente americano abbracciato alla moglie con lo scamiciato con uno stampato a quadri di Asos ha battuto ogni record di condivisioni su twitter e facebook nel 2012. Asos fa però sapere che il modello (che costava 54 euro) non è più a disposizione.