Gli italiani bocciano la riforma del lavoro

17:41 - Gli italiani bocciano la riforma del mercato del lavoro del governo Renzi e l'abrogazione dell'articolo 18. A sostenerlo è un sondaggio Tecnè in esclusiva per Tgcom24, secondo il quale la riforma non consentirebbe alle imprese di assumere con più facilità ma, per il 56% degli intervistati, porterebbe alla sostituzione dei lavoratori più tutelati con quelli meno tutelati. Negativo anche il parere sull'articolo 18: il 61% è contrario all'abrogazione.