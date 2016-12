Giustizia, Napolitano: "Fumate nere sollevano gravi interrogativi"

14:50 - Per il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, "solleva gravi interrogativi" il succedersi "senza risultati conclusivi" delle votazioni per l'elezione dei membri laici del Csm e dei giudici della Corte Costituzionale. "Che si siano verificati nel passato analoghi infelici precedenti - spiega il Colle in una nota - nulla toglie a tale gravità". Perché "il nulla di fatto nelle votazioni in corso, impedisce l'insediamento del nuovo Csm".

Se continuano a "prevalere immotivate preclusioni nei confronti di candidature di altre forze politiche o la settaria pretesa di considerare idonei solo i candidati delle propria parte", come in questi giorni per il voto sulla Consulta e il Csm, "il meccanismo si paralizza e lo stesso istituto di garanzia rappresentato dal sistema dei quorum qualificati si logora", sottolinea Napolitano.



Senato boccia la responsabilità delle toghe - L'Aula del Senato ha approvato la fiducia al governo sul tema della responsabilità civile dei magistrati. L'Assemblea ha infatti bocciato, con 159 "no", 70 voti favorevoli e 51 astenuti, l'emendamento inserito dalla Lega al ddl della legge comunitaria sulla responsabilità civile delle toghe, approvando così la reiezione proposta dall'esecutivo.



Vietti: "Basta parlare di ferie dei magistrati" - Sulla questione delle ferie dei magistrati "si sono spese fin troppe parole". Lo ha detto il vicepresidente del Csm, Michele Vietti. "Se il confronto ci deve essere - ha aggiunto parlando della riforma della Giustizia - deve riguardare il merito delle proposte e non la questione delle ferie". Poi, sulle osservazioni di Renzi sugli avvisi di garanzia, ha sottolineato che "il corto circuito media-toghe è inevitabile" se non si cambiano le regole.