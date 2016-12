Gip: "Domiciliari per Genovese"

12:16 - Il gip di Messina ha disposto gli arresti domiciliari per Francantonio Genovese che si era costituito nel carcere messinese di Gazzi dopo l'ok della Camera all'arresto. Il deputato del Pd è indagato per associazione per delinquere, truffa e frode fiscale nell'inchiesta sulla formazione in Sicilia. Per il giudice "si sono attenuate le esigenze cautelari, ma in verità lo erano già prima dell'emissione dell'arresto", ha detto il suo avvocato.