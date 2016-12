Giovanni Toti: Renzi e le riforme? Aspettiamo i fatti

13:49 - "Renzi? Lo aspettiamo tra tre giorni, al Mercoledì da leoni, quando i nodi arriveranno al pettine", nel giorno in cui alla Camera saranno in discussione Jobs Act e legge elettorale. Così Giovanni Toti, consigliere politico di Silvio Berlusconi, in un'intervista al Giornale. Toti sulla riforma elettorale sottolinea: "E' il frutto di un patto tra diverse forze politiche e si modifica solo se sono tutti d'accordo".

Sulla proposta di parità di genere nelle liste elettorali, Toti precisa: "Penso che in linea di principio sarebbe meglio fossero gli elettori a scegliere chi eleggere senza vincoli, a seconda di merito e capacità".



"L'importante - continua al Giornale- e' che il dibattito in corso sulla parita' di genere non diventi un escamotage per rimettere in discussione l'accordo sulla legge elettorale nel suo complesso perché è chiaro che - seppure per nobili ragioni - non si può ridiscutere ogni giorno un'intesa frutto di equilibri delicati".



Toti riflette anche sul lavoro di Renzi: "attendiamo di vedere - dice il consigliere del Cavaliere - se le soluzioni prospettate sono percorribili, soprattutto sul fronte dei conti visto che non si e' ben capito cosa abbia intenzione di fare". E, sul rapporto tra Forza Italia e Ncd, sottolinea: "io penso che Alfano farebbe bene ad abbassare i toni e a relazionarsi con noi come un partito che, alla stregua del suo, milita nel Ppe".