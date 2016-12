6 aprile 2014 Giovanni Toti: "Forza Italia vuole le riforme ma non a tutti i costi" Il consigliere politico di Silvio Berlusconi intervistato da Fabio Fazio: "Perché Renzi non fa subito la riforma elettorale? Ha forse paura del voto?" Tweet google 0 Invia ad un amico

21:23 - "Forza Italia vuole le riforme ed è pronta a votarle ma non a tutti i costi", è questo il pensiero di Giovanni Toti, consigliere politico del partito guidato da Silvio Berlusconi intervistato a Fabio Fazio. "Ci chiediamo perché Renzi non voglia portare avanti la riforma elettorale, hanno forse paura di andare la voto?". Toti aggiunge: "Vogliamo le riforme, chiediamo semplicemente che si segua l'ordine iniziale".

"Non ridurre Berlusconi al silenzio" - "La pena del silenzio non è prevista nel nostro ordinamento" e "per noi volere l'agibilità politica, al netto dell'ingiustizia della sentenza che non ci ha permesso di metterlo in lista, è che possa fare comizi, campagna elettorale, essere guida dei moderati come ha fatto negli ultimi 20 anni". Così Giovanni Toti, precisa le richieste del partito e del suo leader in attesa della sentenza del 10 aprile.



"I figli di Berlusconi non si candidano" - "Una data, questa - scandisce - che non dovrebbe esistere" e che nasce "da una sentenza mostruosa in spregio di ogni criterio di diritto, e che vede per la prima volta in una democrazia un leader esser messo fuori campo non dagli elettori ma da una sentenza". Toti ha poi ribadito che il nome di Berlusconi sul simbolo per le europee, non nasconde la possibilità che ad entrare in lista, alla fine, sia uno dei figli: "lo escludo. Almeno per queste elezioni", ha detto.