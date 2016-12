Giovanni Toti: Bonaiuti va via da Forza Italia? Non lo capisco...

11:24 - "Mi dispiace, Paolo è sempre stato un amico. Da giornalista ci ho lavorato per anni. Non capisco ancora la sua decisione. Andrà con Alfano". Lo ha affermato Giovanni Toti a "Mattino 5", sulla decisione di Bonaiuti di lasciare Fi. "Quello che mi stupisce della politica in generale" - prosegue il consigliere politico di Silvio Berlusconi - è che quando a qualcuno non va più bene, nonostante 30 anni di carriera, non dice mai: vado in pensione".

Toti aggiunge ancora: non capita mai di sentir dire da chi è deluso: non sono piu' d'accordo con il mio partito me ne vado a casa, vado in pensione". No! Cambia partito per star lì altri dieci anni". Questa è la cosa insopportabile".



Gardini: vada in pensione - altrettanto dura, e sulla stessa lunghezza d'onda di Toti è Elisabetta Gardini. "Bonaiuti? Se sei amareggiato dimettiti, vai a casa. Se sei amareggiato e non ti senti più a tuo agio nel partito dove hai preso i voti, e hai anche una certa età per andare in pensione, ma vai a casa!" dice l'eurodeputato di Forza Italia. "E lo dico con dispiacere perché è stato un amico per tanto tempo e non avrei mai pensato una cosa del genere. In generale: se non ti trovi piu' bene nel tuo partito e nella tua parte politica, in Europa le persone si dimettono e non cambiano partito".