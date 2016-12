16:59 - "Nel 2015 bandiremo un concorso a cattedra per 17mila docenti". Lo annuncia il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini. "E' l'unico strumento per entrare in ruolo e si terrà in primavera - continua la Giannini -. Il prossimo anno saranno immessi inoltre 7mila docenti che, pur avendo sostenuto positivamente il concorso 2012, non erano riusciti a ottenere la cattedra e non erano risultati vincitori".