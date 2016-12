21:46 - Su Genovese "la posizione del Pd in Giunta per le autorizzazioni è stata chiara e precisa. Ci siamo espressi per l'arresto e questa indicazione la confermeremo in aula". Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Roberto Speranza, replicando a Beppe Grillo sullo slittamento del voto per l'autorizzazione all'arresto del deputato del Partito democratico. "Prima vengono gli interessi degli italiani", ricorda Speranza.