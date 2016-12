18:14 - La Camera dei deputati ha votato a favore dell'arresto del deputato del Partito democratico Francantonio Genovese, accusato di associazione per delinquere, riciclaggio, peculato e truffa. La relazione della giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal gip di Messina è dunque stata approvata con 371 sì e 39 no.