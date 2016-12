Garante: illegittimo sciopero Rai

13:51 - Lo sciopero Rai è illegittimo: a sentenziarlo è l'Autorità di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali. L'authority "ha valutato come non conforme alla legge la proclamazione dello sciopero dei lavoratori Rai per l'11 giugno", scrive il Garante in una nota, spiegando che la proclamazione "non rispetta la regola dell'intervallo di dieci giorni tra due scioperi dello stesso settore". Il 19, infatti, sciopererà già il sindacato Usb.