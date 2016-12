13:07 - Gli uomini della guardia di finanza, su ordine della procura di Venezia, hanno posto sotto sequestro all'ospedale di Este la cartella clinica di Giancarlo Galan, il deputato di Forza Italia dimesso ieri dopo 12 giorni di ricovero, dopo il via libera alla Camera al suo arresto. I magistrati vogliono capire in sostanza come mai, dopo una prognosi iniziale di 45 giorni, sia stato dimesso in tempi così rapidi.