Galà fiorentino, la Boschi arriva in rosso

10:35 - Riflettori puntati su Maria Elena Boschi al suo arrivo al galà del Maggio Fiorentino. Lungo abito rosso, scollatura pronunciata, capelli raccolti: un outfit per il ministro delle Riforme che di certo non passa inosservato. "L'inaugurazione del nuovo teatro dell'Opera di Firenze - ha detto appena arrivata - è una grande occasione per la città di Firenze, ma è anche la dimostrazione, la prova che in Italia si continuano a realizzare grandi opere, che i cantieri vanno avanti, e quindi è una speranza per tutte le altre opere che si devono realizzare". Un modo per ricalcare le dichiarazioni di Renzi che ha aperto la serata