Frasi Berlusconi a vaglio tribunale

16:19 - Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, intervistato da Piazzapulita, sull'affidamento in prova ai servizi sociali sarebbero al vaglio del tribunale di sorveglianza di Milano. "L'affidare ai servizi sociali un signore che è stato per più tempo il responsabile del governo è una cosa ridicola non per me, ma per il Paese", aveva detto il leader di Forza Italia. Il 15 aprile i giudici gli hanno concesso questa misura in alternativa ai domiciliari.