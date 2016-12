16:01 - Parte il tour europeo del premier Matteo Renzi: oggi sarà a Parigi da Francois Hollande, mentre lunedì raggiungerà Berlino per l'atteso colloquio con la cancelliera Angela Merkel, infine a Bruxelles per il Consiglio europeo. In agenda le riforme che Renzi intende fare, senza sforare i parametri europei, per riavviare l'economia, cambiare e semplificare le politiche del lavoro, e far tornare a crescere i consumi.