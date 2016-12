21 maggio 2014 Francesco Schettino si "impegna" in politica e appoggia un amico di una lista civica "Votate Giuseppe Tito": l'endorsement dell'ex comandante della Concordia, ancora imputato per il processo sulla strage del Giglio, dove morirono 32 passeggeri Tweet google 0 Invia ad un amico

13:11 - Giuseppe Tito "è un giovane al servizio della comunità, e non il contrario, un concetto pratico da lui sempre applicato con entusiasmo". Lo afferma Francesco Schettino facendo un appello ai cittadini di Meta di Sorrento affinché votino l'amico, candidato sindaco del Comune per una lista civica. L'ex comandante della Concordia cerca di sfruttare così la sua popolarità per aiutare Tito nella sua corsa alle amministrative.

Nell'appello Schettino, ancora imputato nel processo sulla strage del Giglio, dove morirono 32 passeggeri, coglie anche l'occasione "per esprimere a tutti i Metesi, indistintamente, la mia sincera gratitudine per l'affetto dimostratomi in questi due anni". Chissà se l'endorsement a Tito non sarà invece un autogol.