Fosse Ardeatine, 70 anni fa l'eccidio Napolitano: "La pace è una conquista"

12:57 - Bisogna "ricordare quello che abbiamo vissuto in Italia e in Europa": a dirlo è il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che alla cerimonia di commemorazione della strage delle Fosse Ardeatine ricorda come "non si può giocare con queste posizioni che tendono a screditare il nostro patrimonio di lotta per la libertà". La pace, sottolinea, "non è un regalo ma una conquista" dovuta "a quella unità europea che oggi si cerca di screditare".