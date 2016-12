Forza Italia, Toti: "Non siamo il Pd, non faremo nessun 'servizio Letta'"

19:14 - Sulle europee "ci sono scelte da fare che si faranno con grande serenità. Forza Italia non è il Pd e nessuno deve 'stare sereno', noi non abbiamo intenzione di fare il servizio Letta a nessuno dei nostri dirigenti". Così Giovanni Toti, consigliere politico di Forza Italia, a margine del Forum di Confcommercio a Cernobbio. Sull'ipotesi di candidatura alle europee dei figli di Berlusconi, Toti ha poi aggiunto: "La questione non è mai stata posta".

"Lo ha smentito il presidente Berlusconi credo che non ci sia mai stata la questione figli di Silvio Berlusconi. Se lo dice il presidente del partito che, in questo caso è anche il padre, non c'è nulla da aggiungere", ha spiegato.