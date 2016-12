Forza Italia, Toti: Berlusconi numero 1"Non vuole rottamare i suoi dirigenti"

21:36 - "Io non sono un rottamatore e non sono un numero due, c'è un numero uno che è Silvio Berlusconi e poi ci sono infiniti numeri due e quello che lui vuole in questo suo inizio di rivoluzione dolce, iniziata con i club, è quello di allargare la base". Lo afferma Giovanni Toti, consigliere per il programma di Berlusconi. "I dirigenti che sono rimasti accanto a Berlusconi sono la spina dorsale del partito. Berlusconi non ha mai pensato di rottamarli".

"Escludo che Forza Italia possa ripensare alla sua posizione", sottolinea il consigliere a Porta a Porta a proposito di un possibile ritorno del suo partito nel governo in caso di un Letta bis.



"La realtà è che stiamo ancora discutendo gli organigrammi per il partito. Ci sono varie scuole di pensiero su come procedere. Io non so a che organizzazione vuole andare Berlusconi non nego che ci sia l'ipotesi di un ufficio politico ristretto oppure un ufficio di presidenza allargato e poi un comitato ristretto. Ora si deve pensare al programma buono per le elezioni europee ed affrontare anche le amministrative", aggiunge. E all'ipotesi di una Forza Puglia targata Fitto, Toti risponde: "Mi auguro di no e non credo sia la sua intenzione".



"Piccoli partiti? Magari Fdi tornano in Forza Italia" - "I partiti piccoli si 'incastreranno' come è più opportuno, magari si torneranno ad aggregare. Nulla vieta a Fratelli d'Italia di ricandidarsi dentro Fi visto che vengono da lì", afferma Toti.



La Russa: "Sarà lui a chiedere ospitalità a Fdi" - "Giovanni Toti è nuovo nella politica. Si faccia spiegare che abbiamo scelto di fondare Fratelli d'Italia e di candidarci da soli in condizioni assai meno facili di quelle che si prospettano ora. Noi andremo sicuramente oltre la soglia, qualunque essa sia. Per cui se come sembra, i dirigenti di Forza Italia non lo volessero candidare, potrebbe essere Toti a chiedere ospitalità nella lista di Fdi - An che in ogni caso sarà presente alle elezioni". Questa la replica di Ignazio La Russa, presidente di Fdi.