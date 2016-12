Forza Italia: Senato resti elettivo

15:32 - Forza Italia insiste: sì alle riforme previste dal patto tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, ma il Senato resti elettivo. Lo hanno detto in Commissione Affari Costituzionali il presidente dei senatori di Fi, Paolo Romani, e il capogruppo, Donato Bruno, osservando come dal dibattito in corso emerga una maggioranza trasversale in favore di un Senato elettivo, mentre il ddl del governo prevede che esso venga eletto dai Consigli regionali.