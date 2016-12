Forza Italia-Lega, prove di alleanza

21:02 - Forza Italia riallaccia il dialogo in vista di intese future con quello che è sempre stato l'alleato storico di Berlusconi, la Lega Nord. Il neo europarlamentare e consigliere politico di Berlusconi Giovanni Toti e i capigruppo di Camera e Senato, Renato Brunetta e Paolo Romani, hanno annunciato la decisione degli azzurri di fare con la Lega una battaglia comune tramite due dei referendum proposti: l'abolizione della legge Fornero ed il ripristino del reato di immigrazione clandestina.

La decisione di invitare i militanti azzurri a sottoscrivere le due proposte è considerata dallo stato maggiore di Foza Italia come il punto di partenza in vista di una possibile alleanza. Un obiettivo che non vede nella decisione della Lega di allearsi con Marine Le Pen in Europa, un ostacolo: "Siamo stati al governo insieme per 10 anni - mette in chiaro Toti - avendo in Europa una diversa collocazione". Convinto che si debba ripartire insieme è proprio il consigliere dell'ex capo del governo: "Vogliamo dialogare con tutte le forze alternative al centrosinistra".



Renato Brunetta entra nel merito della questione sottolineando come l'intenzione di appoggiare i due referendum rappresenti la volontà di "ritornare alle politiche del governo Berlusconi per quanto riguarda il welfare e l'immigrazione". A Giovanni Toti fa eco invece Paolo Romani: "Le elezioni ci dicono che in Italia c'èun sistema bipolare maturo. Dobbiamo iniziare un percorso di rassemblement in vista delle politiche che non parta dalle segreterie di partito, ma dal territorio. Oggi poggiamo le basi per un percorso comune".



Matteo Salvini non chiude la porta ad una possibile alleanza futura ma invita a non accelerare i tempi: "Cominciare un percorso? Speriamo. Con Forza Italia governiamo bene in diverse realtà e li appoggeremo per i ballottaggi. Nessuno di noi però vuole fare passi affrettati, ne riproporre una sommatoria di sigle. Se ci sarà un'alleanza partirà da progetti concreti e proposte. Le primarie del centrodestra? Chissene frega, facciamo prima il progetto".